Robinio Vaz Roma, sprint e cambio di marcia: così ha stupito anche Gasperini durante la sosta! La crescita dell’attaccante giallorosso

C’è una nuova energia che circonda il nome di Robinio Vaz, giovane attaccante della Roma, che sta conquistando spazio nella squadra di Gasperini. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo sta vivendo un periodo di crescita e consapevolezza, grazie a un’intensa preparazione durante la sosta. Due settimane di lavoro sotto l’occhio esperto e esigente del tecnico giallorosso hanno portato Vaz a cambiare marcia, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale.

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Vaz entra nei meccanismi della squadra

Le prestazioni convincenti contro Bologna e Lecce non sono casuali, ma segnali chiari di un percorso in crescita. Vaz sta entrando nei meccanismi tattici della squadra con naturalezza, assimilando i concetti di Gasperini e migliorando di partita in partita. Il tecnico osserva e valuta costantemente, e l’idea di lanciarlo titolare a San Siro contro l’Inter comincia a prendere piede.

L’arma imprevedibile di Gasperini

Vaz, pur essendo ancora una risorsa che può entrare a gara in corso, rappresenta un’arma imprevedibile per Gasperini. La sua capacità di spaccare le partite con il suo talento e la sua velocità è un’opportunità che il tecnico bergamasco non vuole lasciarsi sfuggire. Il giovane attaccante ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento in attacco.