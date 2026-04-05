Roma News
Robinio Vaz Roma, sprint e cambio di marcia: così ha stupito anche Gasperini durante la sosta!
Robinio Vaz Roma, sprint e cambio di marcia: così ha stupito anche Gasperini durante la sosta! La crescita dell’attaccante giallorosso
C’è una nuova energia che circonda il nome di Robinio Vaz, giovane attaccante della Roma, che sta conquistando spazio nella squadra di Gasperini. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo sta vivendo un periodo di crescita e consapevolezza, grazie a un’intensa preparazione durante la sosta. Due settimane di lavoro sotto l’occhio esperto e esigente del tecnico giallorosso hanno portato Vaz a cambiare marcia, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Vaz entra nei meccanismi della squadra
Le prestazioni convincenti contro Bologna e Lecce non sono casuali, ma segnali chiari di un percorso in crescita. Vaz sta entrando nei meccanismi tattici della squadra con naturalezza, assimilando i concetti di Gasperini e migliorando di partita in partita. Il tecnico osserva e valuta costantemente, e l’idea di lanciarlo titolare a San Siro contro l’Inter comincia a prendere piede.
L’arma imprevedibile di Gasperini
Vaz, pur essendo ancora una risorsa che può entrare a gara in corso, rappresenta un’arma imprevedibile per Gasperini. La sua capacità di spaccare le partite con il suo talento e la sua velocità è un’opportunità che il tecnico bergamasco non vuole lasciarsi sfuggire. Il giovane attaccante ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento in attacco.
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...