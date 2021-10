Rocchi: «Soddisfatto delle direzioni arbitrali di ieri»

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha così commentato le polemiche sui presunti errori nelle partite dell’ultima giornata

Ai microfoni di Radio Rai, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato le polemiche sui presunti errori arbitrali avvenuti nell’ultima giornata di campionato.

DICHIARAZIONI – «Ho deciso di fare questo intervento per dire che noi della classe arbitrale non ci tiriamo indietro da eventuali errori. Delle direzioni di ieri sono assolutamente soddisfatto, è stata una giornata ottima per noi. Stiamo assistendo a partite bellissime ed è anche merito degli arbitri se questo avviene. Col rientro del pubblico e un campionato molto competitivo diventa più difficile anche per noi, ma abbiamo fatto una scelta puntando su un gruppo giovane e sono contento di come si stia aprocciando alle gare. Devono continuare su questa strada».