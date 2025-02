Rodrygo, 250 partite con la maglia del Real Madrid: «Essere qui è un grande sogno. Voglio raggiungere quegli obiettivi»

Rodrygo raggiunge le 250 partite con la maglia del Real Madrid: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dei blancos tra orgoglio e positività

In conferenza stampa Rodrygo, attaccante del Real Madrid, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo aver raggiunto le 250 partite con i blancos.

LE PAROLE – «Significa molto per me. Essere qui è un sogno che si realizza ogni giorno e sono molto entusiasta. Voglio raggiungere molti altri traguardi e obiettivi. Sono venuto qui con la voglia di vincere tutto ma non immaginavo di riuscirci così in fretta. Non avrei mai immaginato di vincere già due Champions League. Sono molto felice».