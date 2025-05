Rodrygo Real Madrid: è crisi totale! Un grande talento nel mirino della critica. Cosa è successo? - Calcio News 24

Rodrygo, Ombre sulla Stella: La “Crisi” del Brasiliano al Real Madrid Sotto la Lente della Stampa Internazionale. Un Talento Innegabile, Ma una Stagione 2024-2025 Tra Alti e Bassi

Rodrygo Goes, il “Rayo” brasiliano, eroe di tante notti europee per il Real Madrid, sta attraversando una stagione 2024-2025 più complessa del previsto. Nonostante il suo talento rimanga una certezza per il club e per Carlo Ancelotti, un certo appannamento nelle prestazioni e una minore incisività sotto porta hanno alimentato un acceso dibattito sulla stampa internazionale. Le luci dei riflettori, in un Real Madrid ancor più ricco di stelle dopo l’arrivo di Kylian Mbappé e l’integrazione di Endrick, si sono fatte più intense, e ogni sua partita viene analizzata con estrema attenzione.

I Numeri e la Pressione della Concorrenza Stellare nel Real di Ancelotti

La stagione attuale ha visto Rodrygo faticare a replicare con continuità i picchi realizzativi del passato. Sebbene l’ex Milan Carlo Ancelotti non abbia mai fatto mancare il suo appoggio pubblico al brasiliano, sottolineandone la duttilità e l’importanza tattica, è innegabile che l’equilibrio offensivo sia stato ridisegnato. Con Vinícius Jr. padrone della fascia sinistra e Kylian Mbappé a catalizzare gran parte del gioco offensivo, sia da centravanti che partendo da destra, gli spazi e le responsabilità per Rodrygo sono inevitabilmente cambiati. Questa nuova dinamica, unita alla crescente concorrenza interna, sembra aver inciso sul rendimento del numero 11.

Carlo Ancelotti, in una recente conferenza stampa del 10 maggio 2025, alla vigilia di una sfida di Liga, ha ribadito la sua posizione: “Rodrygo è un giocatore fondamentale, ha la mia totale fiducia. Tutti gli attaccanti attraversano periodi più o meno prolifici, ma la sua qualità e il suo lavoro per la squadra non sono in discussione. Ha caratteristiche uniche che ci servono. Troverà la continuità nel gol perché il talento non gli manca.”

Voci dalla Stampa Internazionale: L’Analisi Critica dei Media

Nonostante il supporto del tecnico, la stampa internazionale non è stata tenera. Il quotidiano spagnolo AS, in un editoriale del 12 maggio 2025, titolava: “L’enigma Rodrygo: talento purissimo alla ricerca di una collocazione stabile nel tridente delle meraviglie. Con Mbappé e Vinícius intoccabili, il brasiliano sembra soffrire una certa discontinuità di impiego e, di conseguenza, realizzativa. Ancelotti lo difende, ma i numeri stagionali parlano di un ‘Rayo’ a intermittenza, capace di lampi accecanti ma anche di lunghe pause.”

Dall’Inghilterra, un’analisi apparsa su The Athletic UK all’inizio di maggio 2025 osservava: “L’estro di Rodrygo è innegabile, ma la stagione 2024/25 ha sollevato nuovi interrogativi sulla sua capacità di essere costantemente decisivo in un attacco così affollato. L’integrazione di Mbappé ha inevitabilmente ricalibrato le dinamiche offensive del Madrid e, sebbene Rodrygo continui a mostrare lampi di genio, la costanza è stata più difficile da trovare. È un calo temporaneo o il segno dell’immensa pressione nel giocare al fianco di molteplici candidati al Pallone d’Oro?”

Anche in Francia, L’Équipe ha dedicato spazio al tema, notando come: “L’effetto Mbappé si fa sentire anche sui compagni di reparto. Rodrygo, pur elogiato da Ancelotti per la sua duttilità e il suo spirito di sacrificio, sta cercando un nuovo equilibrio e un diverso tipo di impatto offensivo in un Real Madrid che gravita naturalmente attorno al fenomeno francese e a Vinícius.” Queste analisi sottolineano una percezione diffusa di un giocatore di enorme talento che sta navigando una fase di adattamento e di ridefinizione del proprio ruolo.

Rodrygo alla Prova del Nove: Reazione Attesa da un Campione

Per Rodrygo, questo finale di stagione e, soprattutto, la preparazione alla prossima, saranno fondamentali. La sfida è quella di ritrovare non solo la via del gol con maggiore frequenza, ma anche una centralità nel progetto tecnico che vada oltre il ruolo di prezioso jolly offensivo. La sua storia al Real Madrid, costellata di gol cruciali e prestazioni da protagonista nelle partite che contano (come le indimenticabili serate di Champions League), suggerisce che possiede il carattere e la resilienza per superare questo periodo. La capacità di adattarsi, di evolvere il proprio gioco e di sfruttare al meglio le occasioni che Ancelotti continuerà a concedergli sarà la chiave per zittire le critiche e riaffermare il suo status.

Un Momento Delicato, Non una Sentenza Definitiva

In definitiva, parlare di “crisi” profonda per Rodrygo potrebbe essere eccessivo, ma è innegabile che stia attraversando un momento delicato della sua carriera madrilena. La pressione è alta, la concorrenza interna è spietata, ma il talento del brasiliano è troppo grande per essere messo in discussione in modo definitivo. Le prossime mosse, sue e di Ancelotti, diranno molto sulla sua traiettoria futura in un Real Madrid sempre più costellato di stelle.