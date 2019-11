Roma, a Natale incontro fra Florenzi e la società. Futuro in bilico

Florenzi è il “desaparecido” della Roma di mister Fonseca: programmato il faccia a faccia con i vertici del club per parlare del futuro

Alessandro Florenzi non può che essere scontento del suo scarso utilizzo da parte di Fonseca, nuovo allenatore della Roma. A dispetto della sua duttilità, il tecnico portoghese ha scelto di non schierarlo né come terzino né in altri ruoli.

Si concretizza la possibilità di una cessione a gennaio per il capitano. Come conferma Sky Sport, Florenzi avrebbe in programma un faccia a faccia con la società per decidere il suo futuro in giallorosso.