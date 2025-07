Roma, campagna abbonamenti da record! Tutto sold-out in meno di 5 ore: staccate oltre 40 mila tessere!

Roma, campagna abbonamenti record: sold-out in meno di 5 ore! Staccate oltre 40 mila tessere

La passione dei tifosi della Roma si conferma senza limiti. In vista della stagione 2025/26, il club giallorosso ha annunciato il tutto esaurito della campagna abbonamenti in tempi da record: appena quattro ore dopo l’apertura della vendita libera. Un dato clamoroso che segna il superamento delle 40.000 tessere, comprensive anche dei settori premium dell’Olimpico.

Un entusiasmo travolgente che riflette la fiducia crescente nei confronti della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini, tecnico esperto e stratega apprezzato per il suo calcio propositivo. Dopo gli anni all’Atalanta, Gasperini è stato scelto dalla dirigenza per aprire un nuovo ciclo ambizioso nella Capitale.

Tasso di rinnovo altissimo: la Curva Sud non molla mai

La fase di vendita, durata in totale due settimane, ha fatto registrare numeri straordinari anche sul fronte dei rinnovi: ben il 94% degli abbonati della scorsa stagione ha confermato il proprio posto, segno della profonda appartenenza che lega il pubblico giallorosso alla squadra.

Attraverso una nota ufficiale, la Roma ha voluto ringraziare i suoi tifosi con parole ricche di sentimento:

«Torneremo a cantare, abbracciarci e vivere ogni emozione insieme, accanto alla Roma… 𝖢𝖮𝖱𝖤 𝖣𝖤 ‘𝖲𝖳𝖠 𝖢𝖨𝖳𝖳À».

Olimpico sold out: una spinta in più per la nuova stagione

Anche se alcune modalità di vendita secondarie resteranno aperte nei prossimi giorni, il dato principale è ormai ufficiale: l’Olimpico sarà un fortino giallorosso anche per la stagione 2025/26. La risposta del pubblico rappresenta un’iniezione di fiducia per squadra e società, in un momento cruciale per la costruzione del nuovo progetto tecnico.

Il sold out degli abbonamenti Roma 2025/26 conferma una verità semplice: nella Capitale, la passione per la Magica non conosce pause.