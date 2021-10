Roma, Abraham ci prova per la Juve: domani test decisivo

Tammy Abraham vuole esserci in Juve-Roma dopo l’infortunio con l’Inghilterra. Domani sosterrà un provino decisivo

Tammy Abraham corre contro il tempo dopo l’infortunio patito nel corso di Inghilterra-Ungheria. L’attaccante vuole esserci contro la Juventus e l’allenatore della Roma Mourinho spera di averlo quantomeno per la panchina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi l’inglese svolgerà ancora solo cure prima di provare a spingere seriamente solo nella giornata di domani. Lo volontà dello Special One è quella di convocare Abraham e di tenerselo caldo come asso nella manica a partita in corso all’Allianz Stadium.