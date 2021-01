Roma, accordo con New Balance: ecco le nuove maglie – FOTO

La Roma è pronta a cambiare sponsor tecnico: addio a Nike, ecco New Balance

La Roma sta per dire addio alla Nike come sponsor tecnico per affidarsi nelle mani di New Balance, azienda americana che diversi mesi aveva intensificato i contatti con il club giallorosso. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con il nuovo sponsor dovrebbe prevedere circa 4 milioni ma con una percentuale importante sulle vendite delle maglie e dei vari materiali.

E propria questa percentuale è stato uno dei motivi che hanno portato la Roma a separarsi da Nike. I prototipi delle nuove maglie sono state già visionate dal club della Capitale, e si vocifera che possano essere addirittura quattro le divise: la prima rossa, la seconda bianca, la terza blu e una quarta gialla.