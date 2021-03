Roma, l’agente di Veretout: «Parliamo del rinnovo. Le voci sul Napoli…»

Jordan Veretout è uno dei calciatori più incisivi nella Roma di Fonseca: ecco le dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato del suo assistito a Il Corriere dello Sport.

«Quella di stasera è una partita speciale per Jordan: lui sarà sempre grato alla Fiorentina e all’ambiente viola per l’opportunità che il club gli ha dato. Adesso è maturato e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, per questo credo che meriti una maggior considerazione anche in chiave Nazionale francese. Rinnovo? Abbiamo iniziato a discutere il rinnovo del suo contratto, credo che tra un mese ci riaggiorneremo per portare avanti la trattativa. Le voci sul Napoli? Non ci interessano».