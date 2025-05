Roma, Annoni da consigli al futuro allenatore: «Serviranno carisma e personalità. Ranieri? Ho giocato contro, ma…»

Per l’edizione odierna de Il Romanista ha parlato l’ex difensore della Roma Enrico Annoni a proposito della sua ex squadra, del suo attuale allenatore e di cosa servirà al prossimo.

RANIERI – «Ho giocato contro Ranieri, ma non lo conosco né personalmente né come allenatore. Tutti mi dicono che è una brava persona e si i calciatori che l’hanno avuto gli vogliono così bene un motivo ci sarà. Se uno allenatore è bravo, si fa rispettare e stimare, la squadra è disposta a buttarsi nel fuoco per lui».

AGGIUNGE – «Detto questo, non si vince il campionato in Inghilterra con una squadra sconosciuta, perché si è una brava persona: bisogna avere doti conoscenze e valori».

PROSSIMO ALLENATORE – «Purtroppo ho deciso di smettere, al suo posto per me la Roma dovrebbe prendere un allenatore esperto, che non si faccia condizionare dall’ambiente che ti dà molto e ti chiede molto. Per allenare a Roma serve carisma e personalità».