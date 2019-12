Roma, ansia per Dzeko. Ancora in dubbio per l’Inter a causa della febbre

Roma, ansia generale per Edin Dzeko. Il bosniaco non ha ancora l’attacco influenzale: di diritto in dubbio per la sfida di venerdì con l’Inter

L’attacco influenzale che ha colpito Edin Dzeko si pensava potesse essere passeggero, invece nella giornata di oggi il giocatore della Roma non ha ancora smaltito la febbre.

Per tale motivo è lecito ascrivere il bosniaco tra i giocatori in dubbio per la sfida di venerdì sera tra l’Inter e i giallorossi, in programma allo stadio Giuseppe Meazza. I dottori che seguono il calciatore faranno di tutto per far sì che possa essere parte regolarmente della sfida.