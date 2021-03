Roma, ansia per Veretout: oggi gli esami ma si teme un lungo stop

La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina. Si teme un lungo stop

La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina per un problema all’adduttore destro e rientrato negli spogliatoi con l’aiuto dello staff sanitario.

Il centrocampista francese si sottoporrà oggi agli esami strumentali ma secondo quanto riferito da Il Tempo, c’è il rischio che il giocatore possa tornare in campo solamente dopo la sosta, il 3 aprile, quando la squadra Paulo Fonseca affronterà il Sassuolo.