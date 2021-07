Roma, aperta la caccia al sostituto di Spinazzola: due nomi sul tavolo

Dopo l’infortunio di Spinazzola, la Roma sta cercando di tutelarsi in attesa del rientro dell’azzurro: ecco i nomi sondati finora

Dopo lo sfortunato epilogo dell’Europeo di Spinazzola, la Roma è in cerca di rinforzi per tamponare l’assenza del laterale azzurro.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, intervenuto come di consueto a Calciomercato L’Originale, i giallorossi avrebbero compiuto un primo sondaggio con il Chelsea per Emerson Palmieri. Gli inglesi, però, hanno chiesto 25 milioni. Per Palmieri, ovviamente, sarebbe un ritorno nella Capitale.

L’altro nome che piace è quello di Dimarco. L’Inter vorrebbe tenerlo, ma se arrivano 10 milioni lo farà partire. Si capirà nei prossimi giorni se la Roma vorrà proporre soluzioni diverse che comprendano, magari, formule più convenienti rispetto ad un acquisto diretto.