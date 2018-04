Roma-Barcellona, applaude pure Spalletti: «Partita perfetta»

Le parole di Luciano Spalletti dopo Roma-Barcellona

Non si sono lasciati benissimo, per usare un eufemismo, Luciano Spalletti e la Roma. Il tecnico di Certaldo, nonostante abbia sempre cercato di appianare le divergenze con la piazza, resterà per sempre nell’immaginario collettivo giallorosso come l’allenatore che ha posto fine alla carriera di Francesco Totti. Si capisce subito, dunque, che il rapporto tra le parti non sarà mai più idilliaco. L’allenatore dell’Inter, però, dopo la straordinaria impresa realizzata dalla sua ex squadra in Roma-Barcellona ha voluto in ogni caso complimentarsi.

Queste le sue dichiarazioni, ai microfoni di Premium Sport: «La Roma ha fatto una grandissima impresa, penso abbia giocato una partita perfetta e quindi faccio i complimenti a tutti. È un risultato importante anche per l’Italia tutta: da tutte le parti stanno parlando di questa prova veramente schiacciante. Una vittoria meritatissima, bravi a tutti e complimenti». Chissà se per i tifosi giallorossi queste frasi sono sentite o di circostanza…