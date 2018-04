Roma-Barcellona, the day after: tifosi fuori Trigoria – VIDEO

Roma-Barcellona, il giorno dopo la sponda giallorossa della capitale è visibilmente in estasi. I tifosi si riversano fuori dal centro sportivo di Trigoria

Il giorno dopo. Roma-Barcellona verrà ricordata negli annali della storia del calcio giallorosso, italiano ed europeo. Rimontare 3-0 dopo il 4-1 rimediato al Camp Nou è una vera e propria impresa, caratterizzata da un gruppo che non ha mai smesso di crederci spinto da uno Stadio Olimpico colmo all’inverosimile. Incessante la carica del tifo giallorosso che ha dato il propellente giusto per una notte magica, come direbbero Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

Il giorno dopo Roma-Barcellona la capitale – sponda giallorossa – è ancora in estasi. I sorteggi delle semifinali in programma venerdì diranno quale sarà la prossima avversaria in Champions League sulla strada per Kiev. Entusiasmo e morale a mille per i tifosi della Roma, che sin da questa mattina si sono riversati fuori dal centro sportivo di Trigoria per applaudire i propri beniamini. Cori, applausi e grande soddisfazione per aver scritto una pagina indimenticabile della storia del calcio, a prescindere da come andrà a finire la campagna europea 2017/2018 dei ragazzi di Di Francesco. Che, da ieri sera, avrà sicuramente molti ma molti estimatori in più tra i top club europei.