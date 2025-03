Roma, arriva l’indiscrezione dalla Germania: Hummels andrà via a fine stagione

Il difensore centrale tedesco non rinnoverà con la Roma, la società giallorossa considera il suo impatto non all’altezza delle aspettative: i dettagli

L’avventura di Mats Hummels alla Roma sembra essere giunta ai titoli di coda dopo un solo anno. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il club giallorosso non rinnoverà il contratto del difensore tedesco in scadenza a giugno e avrebbe già comunicato al difensore tedesco l’intenzione di non procedere con il rinnovo.

L’ex Borussia Dortmund, arrivato a parametro zero in estate per portare esperienza e leadership al reparto difensivo, sta vivendo un periodo di grande difficoltà e la sua avventura con la maglia giallorossa non è stata all’altezza delle aspettative. La stagione di Hummels è stata molto altalenante, alternando buone prestazioni a errori pesanti, su tutti il cartellino rosso rimediato nel ritorno dei quarti di finale di Europa League a Bilbao.