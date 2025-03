Roma-Athletic Bilbao: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League Roma-Athletic Bilbao: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma-Athletic Bilbao. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Athletic (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; Berenguer. Allenatore: Valverde.

Orario e dove vederla in tv

Roma-Athletic Bilbao si gioca alle ore 21:00 di giovedì 6 marzo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.