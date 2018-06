Roma attiva a centrocampo, ma Strootman e Nainggolan rischiano

Per Nainggolan e Strootman Roma dubbiosa: i nuovi arrivi a centrocampo spingono sul mercato sia il belga sia l’olandese

La Roma si sta preparando per un mercato sfavillante. Sta per chiudere con Bryan Cristante ed è in pole per Hakim Ziyech, ma gli arrivi del giovane dell’Atalanta e di quello dell’Ajax possono far pensare a qualche cessione importante. Gerson e Maxime Gonalons si sono ambientati poco e non hanno fatto una grande stagione, ma soprattutto al francese verrà data una seconda possibilità, nonostante le voci di mercato. A rischiare veramente il taglio sono due calciatori che, fino a ora, sembravano insostituibili: si tratta di Kevin Strootman e di Radja Nainggolan.

Il belga è stato avvicinato a molte squadre in questa sessione di trattative, ma ancora non c’è una vera e propria offerta. L’Inter si era fatta avanti per lui, si era vociferato pure di un trasferimento in Cina, ma per ora non si muove niente. Anche per Strootman si è parlato di un addio in direzione Inter, ma per ora è più plausibile una cessione in Premier League, dato che la clausola di rescissione ammonta a più di trenta milioni di euro. Entrambi hanno ancora qualche anno di contratto con la Roma, ma i numerosi arrivi sulla linea mediana spingono sia Nainggolan sia Strootman lontano dalla formazione titolare. Attenzione ai possibile sviluppi.