Roma-Barcellona, la profezia funesta di Iniesta: cos’ha detto all’intervallo – VIDEO

Andres Iniesta ha capito con largo anticipo che le cose si stavano complicando maledettamente per il Barcellona

Quando Andres Iniesta è uscito dal campo, a pochi minuti dal 90esimo, il risultato di Roma-Barcellona era ancora di 2-0 in favore dei giallorossi. Un punteggio a rischio, è vero, ma non il 3-0 che si sarebbe materializzato di lì a poco: la condanna definitiva. Eppure, nell’avvicinarsi alla panchina, don Andres aveva il volto dello sconfitto: il passo lento, lo sguardo basso, sembrava avesse già perso. O meglio, forse sapeva già come sarebbe andata a finire. Del resto ai suoi compagni li aveva avvisati 45′ minuti prima.

Nel tunnel dell’Olimpico, durante l’intervallo, parlando con Sergi Roberto e Umtiti, Iniesta aveva messo in guardia i suoi colleghi più giovani: «Se continuiamo a giocare così finisce male…». Una profezia funesta, o forse una considerazione dettata dall’esperienza. Don Andres, aveva intravisto la tragedia sportiva che si sarebbe consumata di lì a poco…