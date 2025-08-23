 Roma Bologna 1-0: Gasperini parte con il piede giusto - Calcio News 24
Roma News

Roma Bologna 1-0: Gasperini parte con il piede giusto

Olimpico

All’Olimpico il match valido per la 1ª giornata di Serie A Roma Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Bologna, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

ROMA BOLOGNA CRONACA E DIRETTA LIVE

FINISCE QUI

86′ DOPPIA OCCASIONE BOLOGNA. Bernardeschi prima e poi Orsolini sfiorano pareggio

65′ Continua la Roma ad attaccare ma occhio anche al Bologna

53′ GOAL DELLA ROMA. Wesley, neoacquisto voluto da Gasperini, firma il vantaggio giallorosso.

49′ TRAVERSA CASTRO. Si sveglia il Bologna che con l’attaccante colpisce il legno alto.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

38′ Wesley si fa vedere con una conclusione. Palla ancora fuori.

30′ Dentro Castro al posto di Ciro Immobile (infortunato).

23′ ROMA PALO! Cristante prova l’incursione ma tra lui e il goal c’è di mezzo il palo.

16′ FERGUSON ANCORA! L’attaccante della Roma oggi in evidenza saltando Lucumi: nel mezzo una conclusione che però finisce fuori.

11′ FERGUSON! Occasione per l’attaccante giallorosso, ma Skorupski para.

5′ Comincia subito la Roma ad attaccare sfruttando la qualità degli esterni.

COMINCIA IL MATCH

