Italiano pre Roma Bologna: «Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati»

Le dichiarazioni prima di Roma Bologna di Italiano tra voglia di dare continuità ai propri risultati dopo una falsa partenza

A DAZN ecco le parole dell’allenatore del Bologna Italiano prima del match contro la Roma.

LE PAROLE – «Abbiamo inanellato diversi risultati utili, siamo usciti dalla pareggite. Stiamo venendo fuori e la voglia c’è. Dobbiamo continuare così, anche con le rotazioni che stanno dando le giuste risposte. Se inizi a fare errori gratuiti fai innalzare la fiducia degli avversari e questo non dobbiamo farlo. Commettiamo troppi errori nella metà campo avversaria e questo va migliorato. Dobbiamo essere noi stessi e affrontare al meglio una squadra in difficoltà ma sempre temibile. Con Ivan son partire sempre tirate. È arrivato in corsa e non è facile ma lavorando può trovare la giusta chiave. Ci sono le difficoltà ma bisogna essere bravi a venirne fuori»