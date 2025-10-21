Roma, Boniek promuove i giallorossi con riserva: «La squadra mi piace, ma ha un problema evidente da risolvere. Ecco cosa penso di Dovbyk»

Roma, Boniek al ‘Corriere dello Sport’ analizza il momento dei giallorossi soffermandosi anche sulle difficoltà che vive la squadra di Gasperini

Nella Roma ha giocato negli anni ’80 in qualità di stella di prima grandezza. Oggi Zbigniew Boniek la segue con attenzione e ne parla al Corriere dello Sport.



IL PROBLEMA DI GASP – «Qualche problema là davanti c’è ed è evidente ma penso anche che Gasperini sappia fare il suo mestiere: quindi fidatevi, troverà una soluzione e la squadra volerà».



ROMA DA CHAMPIONS – «Milan, Inter, Napoli e Juve sono le favorite per quei quattro posti. Mi auguro che la Roma possa entra re in questa lotta, signifi hereb be risolvere tanti problemi anche economici oltre che avere una prospettiva tecnica importante per il futuro. Se non ci fosse Gasperini in panchina direi che è qua si impossibile raggiungere il vertice, ma Gasp è una garanzia».



SQUADRA PROMOSSA – «È seconda con Inter e Napoli, o sbaglio?».



UNA SQUADRA CHE PIACE – «Sì, mi piace. È una squadra aggressiva e direi molto matura. Contro l’Inter, una squadra esperta e matura, la Roma meritava almeno un pareggio. Non bisogna deprimersi per una sconfitta. E in generale è piacevole guardare questa Roma».



DYBALA – «Aspettiamo che Dybala cresca di condizione. Lui è una scintilla».



DOVBYK – «Noto che quando gli danno la palla buona, fa quasi sempre centro. Ma cerca troppo il difensore centra le, anziché provare a smarcarsi. Ingaggia una sorta di duello con il centrale avversario, diventa sempre una gara a chi fa meglio a spallate. Non capisco. Se riuscisse ad attaccare gli spazi vuoti, provando qualche movimento senza palla, sarebbe sicuramente più pericoloso».