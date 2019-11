Roma, buone notizie dall’infermeria: le novità su Pellegrini e Mkhitaryan

Roma, buone notizie dall’infermeria: le novità di giornata su Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, sempre più vicini al rientro

Buone notizie in casa Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rientro degli infortunati Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan è ormai prossimo.

I medici di Trigoria avrebbero confermato la loro presenza alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali: buone notizie per Fonseca, che ritrova due dei pilastri delle sua squadra. In particolare Pellegrini ha disputato un ottimo avvio di stagione con la Roma.