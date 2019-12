Roma, buone notizie per Fonseca. Kluivert rientra in gruppo

Roma, dopo il pareggio europeo arrivano buone notizie per Fonseca. L’olandese recupera dall’infortunio e si allena col resto del gruppo

Justin Kluivert fa sorridere Paulo Fonseca. L’esterno olandese si era fermato nella trasferta di Verona contro l’Hellas, quasi due settimane fa. Il problema è stato smaltito dal giocatore della Roma.

Nell’allenamento odierno, l’ex Ajax ha lavorato con il resto del gruppo. Per questo motivo è da considerare disponibile per la sfida contro la Spal, in programma all’Olimpico domenica alle ore 18.00.