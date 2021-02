Roma, buone notizie per Fonseca: Reynolds si allena in gruppo

Ottime notizie per Paulo Fonseca dall’ultimo allenamento della Roma: Bryan Reynolds si è allenato interamente in gruppo

La Roma si è allenata questa mattina a Trigoria in vista del match di domenica all’ora di pranzo contro l’Udinese. La seduta è iniziata alle 10:45 in sala video. Intorno alle 11:00 la squadra è scesa in campo per una parte atletica iniziale ed esercizi con la palla

Pedro in gruppo per l’intero allenamento. Primo allenamento in gruppo per Reynolds che conta di entrare nella lista dei convocati di Fonseca a breve.