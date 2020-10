Roma, Calafiori positivo al Coronavirus: «Mi sento bene»

Riccardo Calafiori, calciatore classe 2001 della Roma, è risultato positivo al Coronavirus: ecco il suo annuncio su Instagram

«Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa. Forza Roma!».