Roma, occhi in casa Cagliari: nome a sorpresa per l’attacco

La Roma è attenta al mercato e a i giovani: occhi in casa Cagliari per Zito Luvumbo, classe 2002 dei sardi.

L’edizione odierna de L’Unione Sarda ha sottolineato che una squadra su tutte ha attenzionato il giocatore angolano, si tratta della Roma. Il quotidiano ha segnalato dell’interesse per l’attaccante del Cagliari, reduce da una buonissima prima annata in Serie A. Nell’ultimo periodo si è perlato di 20 milioni come richiesta minima per il talentuoso calciatore africano. Vedremo se l’apprezzamento della squadra di Daniele De Rossi si tradurrà in qualcosa di più concreto da qui all’apertura del mercato.