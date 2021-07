La Roma su Xhaka: lo svizzero pronto a rinunciare a benefit economici

Dopo le cessioni, la Roma si sta attivando in entrata: in corso l’assalto a Granit Xhaka. Gli aggiornamenti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma si sta muovendo costantemente per portare Granit Xhaka alla corte di Josè Mourinho.

L’offerta di Thiago Pinto si è alzata fino a 15 milioni, con l’Arsenal che ne chiede 20. Nonostante la distanza dei club, le operazioni di mediazione le sta portando avanti anche lo svizzero: l’ex capitano dell’Arsenal (nel 2019) ha già trovato l’accordo con la Roma per un quadriennale da 2.5 milioni annui più bonus, manifestando alla società londinese di voler andare in Italia. E, stando a quanto si legge, anche con la Roma sarebbe disposto a rivedere alcune di queste clausole già fissate nel contratto per, eventualmente, rinunciare a qualcosa dal punto di vista economico e far andare in porto la trattativa.