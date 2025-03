Roma, Candela: «Ranieri ha cambiato la mentalità della squadre. Vi dico cosa penso degli esterni della Roma...»

L’ex difensore giallorosso Vincent Candela ha parlato della squadra di Ranieri e degli obiettivi stagionali della Roma. Le parole

L’ex difensore giallorosso Vincent Candela, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del cambio di marcia della Roma dall’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa e degli obiettivi stagionali della squadra. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Ranieri ovunque è andato ha cambiato la mentalità delle squadre, come esperienza non si batte. Juric aveva fatto disastri, Claudio ha rimesso la chiesa al centro del villaggio riportando serenità e dando fiducia ad alcuni elementi chiave. I numeri che sta ottenendo sono importanti, ma il valore della Roma non poteva essere quello visto nella prima parte di stagione. La squadra costruita da De Rossi aveva un senso e ci sono giocatori che sono stati sottovalutati».

OBIETTIVI ROMA – «La bellezza del calcio è questa, due mesi fa sembrava tutto finito, ora è tutto aperto. Il percorso è lungo sia in campionato sia in Europa, si può chiudere alla grande. Per me la Roma si gioca un posto tra il 4° e il 6°, dipende anche dalle altre. Ma oggi è la squadra che sta meglio».

CAMPIONATO ED EUROPA – «Credo possa arrivare in fondo su entrambe le competizioni, ha rosa e mentalità per farlo e per giocarsela anche con grandi squadre come il Bilbao. Ci sono due mesi e mezzo e poi le vacanze, non si può snobbare niente, bisogna stringere i denti. Ma serve un ulteriore passo. Per arrivare in Europa bisogna migliorare i dati offensivi. La Roma deve segnare di più visto quanto produce. Bisogna essere più cattivi sotto porta e chiudere prima le partite. All’Olimpico spesso è più facile vista la spinta del pubblico».

ESTERNI – «Angelino e Saelemaekers sono perfetti per questo modulo. E mi piacciono anche El Shaarawy e Rensch, che ha fornito un cross perfetto contro il Como. Il belga è straordinario mentre non capivo le critiche allo spagnolo. È un esterno che rischia, che ha tecnica e non vuole fare mai 0-0 come ero io. In più ha iniziato a segnare».