Roma-Chievo, la sblocca Schick: gol da bomber di razza – VIDEO

Roma-Chievo, risultato di 2-0 dopo i primi 45′: doppio vantaggio giallorosso firmato da Patrik Schick e dal solito Edin Dzeko. Secondo gol in campionato per l’attaccante ceco, nel mirino della critica per lo scarso rendimento nella prima parte di stagione ma ora sbloccatosi dopo la rete siglata sette giorni fa contro la Spal.

E non è un gol qualsiasi quello siglato dall’attaccante ex Sampdoria. Al 9′, Radja Nainggolan recupera il pallone sulla corsia sinistra, crossa sul primo palo per Patrik Schick che, elusa la marcatura in un difensore gialloblu, insacca con un preciso mancino alle spalle di Sorrentino. Ecco il video del gol siglato dal classe 1996

