Roma, colpo di scena: Pallotta pronto a cedere la maggioranza a Friedkin

Roma, colpo di scena per la proprietà del club giallorosso: Pallotta sarebbe già pronto a cedere la maggioranza a Friedkin

Colpo di scena in casa Roma. Perché – secondo quanto rivela Il Tempo – Dan Friedkin starebbe non soltanto per entrare in società, ma per mettere le mani sul pacchetto di maggioranza del club giallorosso.

Nessun passaggio graduale, come ventilato nelle ultime settimane, insomma. Ma un vero e proprio cambio della guardia con Pallotta al timone della Roma. Con la trattativa che prosegue a passo spedito negli Stati Uniti…