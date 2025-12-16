 Roma Como, Fabregas nel post gara: «Nessuno mi chiederà più dell’Europa e sono contento. Per il mercato si vedrà... Ecco cosa è successo a Diao e Addai»
Roma Como, le dichiarazioni del tecnico lariani Cesc Fabregas nel post partita di Serie A: le sue parole

Il tecnico della Como, Cesc Fabregas, ha analizzato il match di Serie A Roma Como. Ecco le sue parole raccolte da CalcioNews24:

PAROLE «Diao e Addai si sono infortunati al flessore, non so quanto sia grave ma è un peccato, sono giovani e hanno voglia di giocare. Ci sono cose da migliorare, si può sempre crescere, ma la squadra ha lottato

Con Mancini c’è stata una chiacchierata onesta, so che c’è esperienza e furbiziasono cose che succedono nel calcioNessuno mi chiederà più dell’Europa e sono contento. Per il mercato si vedrà, ci confronteremo con la societàOggi ha giocato Baturina, sarà il momento di Kuhn, Nico Paz può giocare attaccante

