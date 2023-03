Roma, confermata la squalifica a Mourinho: le reazioni social del mondo Juve

Il ricorso presentato da José Mourinho per eliminare la sua squalifica non è andato a buon fine. Ecco le reazioni social del mondo Juve

Il ricorso presentato da José Mourinho, allenatore della Roma, per eliminare la sua squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo dopo il match contro la Cremonese non è andato a buon fine. La notizia è stata presa negativamente soprattutto dai tifosi bianconeri, visto che il tecnico portoghese non doveva esserci contro la Juve, ma un rinvio del giudizio della Corte Federale d’Appello lo ha fatto sedere regolarmente in panchina nel match contro la Vecchia Signora. Ecco le reazioni social del mondo Juve.

Quindi fatemi capire…#mourinho viene espulso prende 2 turni fa appello la roba e gli tolgono la squalifica x essere presente x #romajuve e poi gli infliggono i 2 turni rigettando il ricorso xche prima c’era un’indagine…?? Caso strano dopo la Juve @FIGC #buffoni — FabioP76 (@fabio_pareschi) March 10, 2023

Confermate le due giornate di squalifica a #Mourinho. Ci hanno pensato il tempo di farlo stare regolarmente in panchina contro la #Juventus. Cambiava qualcosa? Probabilmente no. Ma è il senso della storia, unito a tutto il resto, a dire tutto…. — Vincenzo Marangio 🎧🎙️✌️ (@enzomarangio) March 10, 2023

Comunque se io fossi la #figc adotterei il lodo #Allegri sulle squalifiche agli allenatori così almeno incasserebbero soldini ed eviterebbero di incartarsi. #Mourinho — stefano salandin (@SalandinS) March 10, 2023

Il supplemento di indagine dopo la sospensiva ha dato i suoi frutti: #Mourinho dovrà scontare 2 giornate di squalifica… 😪 — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) March 10, 2023