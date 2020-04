Roma, Conti al vertice del settore giovanile giallorosso. Alberto De Rossi resta in Primavera per un’altra stagione

Il settore giovanile della Roma non si tocca, almeno per il momento. C’era una rivoluzione in vista, ma come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport verrà rimandata di un anno.

Bruno Conti, simbolo del club capitolino, sarà al vertice. Alberto De Rossi, che avrebbe dovuto lasciare la guida della Primavera, rimarrà un altro anno. La rivoluzione, almeno per il momento, è stata rimandata.