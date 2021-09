Roma, Da Rui Patricio ad Abraham: la squadra di Mourinho parla inglese

Contro l’Udinese, la Roma scenderà in campo con cinque calciatori con esperienze in Premier League: la squadra di Mourinho parla inglese

La Roma ospita l’Udinese nel match che questa sera chiuderà la quinta giornata di campionato. I giallorossi devono rialzarsi dopo la dura sconfitta subita in casa del Verona e José Mourinho ha deciso di rifornire la sua squadra di benzina inglese per ritrovare la vittoria.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, contro i bianconeri la Roma scenderà in campo con cinque calciatori che hanno avuto esperienze in Premier League. Da Rui Patricio tra i pali, che ha militato al Wolverhampton, a Smalling ex Fulham e Manchester United in difesa, fino a Mkhitaryan (Arsenal e United) e Abraham (Chelsea e Aston Villa) in attacco; passando per Veretout che anche ha avuto un’avventura in Inghilterra all’Aston Villa. Ma non solo, in rosa ci sono anche degli “esodati” che hanno giocato in Premier; ovvero Fazio, Santon e Nzonzi.