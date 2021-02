Roma, Dzeko ha perso la fascia: soluzione definitiva o a tempo?

Edin Dzeko al momento non è più il capitano della Roma. Si tratta di soluzione definitiva oppure a tempo? La ricostruzione

Come confermato dal nuovo direttore generale della Roma Tiago Pinto, Edin Dzeko al momento non è più il capitano della Roma nonostante il bosniaco sia stato reintegrato in gruppo dal tecnico Paulo Fonseca.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero però non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva, con il passaggio della fascia sino al termine della stagione a Lorenzo Pellegrini, oppure solo temporanea.