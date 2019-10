Roma, Dzeko non ci sta: «Inaccettabile un errore del genere a questi livelli»

Edin Dzeko non ci sta e davanti alle telecamere esterna tutto il proprio sgomento: «Smalling era rosso in faccia»

Dopo lo sfogo di Paulo Fonseca arriva anche quello di Edin Dzeko che davanti alle telecamere di Sky esterna tutta la propria rabbia per il rigore fischiato all’ultimo minuto al Gladbach. Le sue parole.

ARBITRO – «È un errore grave, non può succedere a questi livelli, cambia tutto. Con una vittoria oggi sarebbe stato tutto più facile, non capisco perché l’arbitro fosse così sicuro, nella posizione in cui si trovava non poteva vedere quel contatto. Non si può dare un rigore all’ultimo minuto così, è inaccettabile. Smalling era rosso in faccia, ma lui non ha nemmeno guardato».

PARTITA – «Avevamo controllato bene il gioco, nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente. Ma ora dobbiamo guardare avanti, questa è finita non possiamo fare niente. Non è un bel momento, qui una vittoria ci stava tutta la vita, anche per il morale»