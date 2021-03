Roma, è tempo di rinnovi: prima Pellegrini, poi Cristante e Mancini

La Roma vuole blindare i gioielli del futuro e ha già pianificato una serie di rinnovi a cominciare da Pellegrini

È tempo di rinnovi in casa Roma. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i Friedkin vogliono blindare quel nucleo di giocatori italiani che potranno fare le fortune dei giallorossi in fortune. Chi sarà il primo della lista a rinnovare? Lorenzo Pellegrini con il quale è già stato fissato l’appuntamento per un rinnovo senza clausola di rescissione (ora è di 30 milioni) e con un contratto che oscilli almeno intorno ai 3,5 milioni.

Anche l’agente di Mancini e Cristante è già stato sondato, col primo che a fine stagione, pur essendo corteggiato da estero e Italia, è pronto a rimanere e ad allungare il rapporto, magari inserendo una clausola da circa 40 milioni. E gli altri? Cristante, oltre che un jolly, è capitano aggiunto, mentre Spinazzola è protagonista di una stagione straordinaria, così come lo sono i nuovi vagiti di El Shaarawy. Sempre aspettando Zaniolo, il futuro della ItalRoma è vicino.