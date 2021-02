Roma, El Shaarawy scalpita: prova a esserci contro la Juventus

La Roma sta preparando la sfida contro la Juventus di sabato. Buone notizie per Fonseca: El Shaarawy verso la convocazione

La Juventus affronterà la Roma sabato alle 18. Giallorossi in campo questa mattina a Trigoria per preparare la sfida con i bianconeri. Secondo Tmw, Stephan El Shaarawy ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e che va verso la convocazione per la gara di domani.

Lavoro a parte per Chris Smalling e Pedro, mentre Fazio ha svolto individuale programmato. L’altro nuovo acquisto Reynolds ha continuato a lavorare a parte.