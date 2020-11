Roma, emergenza difensiva finita: rientrano Smalling, Ibanez e Mancini

La Roma potrebbe mettere subito fine all’emergenza difensiva. I giallorossi, infatti, ritrovano Chris Smalling, Ibanez e Mancini

Vanno verso una convocazione per la gara contro il Napoli i tre difensori che rimpinguano la retroguardia di Fonseca che in Romania vedeva il solo Juan Jesus come proprietario puro del ruolo. Una notizia ottima per il tecnico.