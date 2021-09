Roma, emergenza terzini: lesione per Vina. Mourinho valuta le alternative

Emergenza Roma sulle fasce: l’infortunio di Vina costringe Mourinho a rivedere i piani. Due i possibili sostituti

Brutte notizie per la Roma: lesione in nazionale per Vina che si ferma dopo le prime grandi prove in maglia giallorossa. Jose Mourinho ora deve rivedere i piani dopo che l’uruguaiano si era guadagnato il posto da titolare.

Come riporta il Corriere dello Sport, lo Special One potrebbe schierare Calafiori o spostare Ibanez a sinistra inserendo Smalling accanto a Mancini: l’ex United torna dopo lo stop in estate.