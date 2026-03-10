Roma, il nuovo sponsor di maglia sarà Eurobet! L’anticipazione sui dettagli dell’accordo e su quando verrà ufficializzato

Roma, il nuovo sponsor di maglia sarà Eurobet! I dettagli dell’accordo e la data dell’annuncio. Ecco cosa tutto ciò che c’è da sapere

La Roma è pronta a voltare pagina anche sul fronte commerciale e ad accogliere un nuovo main sponsor sulle proprie maglie. Dopo la conclusione dell’accordo biennale con Riyadh Season, terminato nel giugno 2025, il club giallorosso si prepara infatti a inaugurare una nuova partnership destinata a incidere in modo significativo sui ricavi societari.

Come riferisce Il Tempo, la nuova intesa sarebbe stata raggiunta con Eurobet.live, marchio che dovrebbe comparire sulle divise romaniste già a partire dalla sfida di domenica contro il Como. Si tratta di un accordo pluriennale che accompagnerebbe il club capitolino in una fase strategica della propria crescita economica e progettuale.

Un’intesa fino al 2029 con ricavi in aumento

Secondo la ricostruzione del quotidiano romano, la partnership avrebbe durata fino a giugno 2029 e garantirebbe alla società una cifra compresa tra i 13 e i 14 milioni di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungerebbero bonus variabili, che potrebbero portare l’introito complessivo fino a 16 milioni di euro annui.

Per la Roma si tratta di un’operazione di grande rilievo, anche perché inserita in un momento delicato dal punto di vista finanziario e di programmazione. Il nuovo contratto contribuirà infatti a rafforzare il quadro dei ricavi in vista della conclusione del settlement agreement con la UEFA, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno.

Il nodo Decreto Dignità e la scelta del marchio

Sulle nuove maglie non comparirà direttamente il brand principale dell’operatore di scommesse, ma il logo del sito collegato alla società. Questa soluzione nasce dalla necessità di rispettare i vincoli imposti dal Decreto Dignità, che vieta l’esposizione diretta dei marchi di betting sulle divise ufficiali dei club italiani.

La Roma, dunque, si è mossa lungo un binario già noto nel calcio italiano, trovando una formula compatibile con la normativa ma comunque efficace sul piano commerciale.

Presentazione ufficiale attesa all’Eur

La presentazione ufficiale della partnership sarebbe prevista per venerdì all’Eur, in occasione di un evento organizzato dal club con la presenza di alcuni calciatori della squadra, uno shooting fotografico dedicato e una conferenza stampa di lancio.

Dopo l’accordo con Wizz Air come sponsor di manica, arrivato tre mesi fa, la Roma aggiunge così un altro tassello importante alla propria strategia commerciale. Un passaggio che guarda al presente, ma anche al futuro, soprattutto in vista dell’anno del centenario, che il club vuole vivere con un’immagine sempre più forte e con basi economiche più solide.