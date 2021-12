Roma, Felix Afena negativo all’ultimo tampone: «Pronto a tornare» – FOTO

Felix Afena, giovane attaccante di proprietà della Roma, è risultato negativo al Covid. Lo annuncia lui stesso così

Buone notizie in casa Roma, che torna ad avere a disposizione per i prossimi impegni il giovane Felix Afena. L’attaccante, che qualche settimana fa era risultato positivo al Covid, si è finalmente negativizzato, come annunciato sui social.

Questo il suo messaggio: «Negativo finalmente! Non vedo l’ora di allenarmi di nuovo con i miei compagni di squadra!».