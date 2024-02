Torino Lazio LIVE: CRONACA, DIRETTA match Serie A

Roma Feyenoord, match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Feyenoord, valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Il Feyenoord passa subito in vantaggio: ottima azione corale degli olandesi: anticipo di El-Shaarawy in area su un cross che però facilita la deviazione di spalla di Gimenez che subito sblocca il risultato. Dopo le proteste dei giallorossi per un rigore non concesso su Llorente (che accentua molto la caduta), arriva però il pareggio: al quarto d’ora Pellegrini riceve al limite e disegna una traiettoria perfetta, dove il portiere avversario non può arrivare. Ancora Pellegrini protagonista, questa volta come assistman, pennellando un ottimo cross per Cristante, che non trova la porta per questione di millimetri. La partita rimane molto combattuta, con la Roma che però non si fa più sorprendere sulle ripartenze degli olandesi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Nieuwkoop, Giménez, Paixao. All. Slot.