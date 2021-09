Roma, Fienga: «Il futuro sindaco garantisca in tempi rapidi il nuovo stadio»

Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato delle elezioni del nuovo sindaco di Roma: le sue dichiarazioni

«Se cominciano a lavorare con la nuova Giunta subito dopo le elezioni, il progetto per il nuovo stadio si può approvare entro un anno». Cosi’ il ceo della Roma, Guido Fienga, esprime parlando con l’ANSA l’attesa del club giallorosso per le elezioni comunali, in programma il 3 e 4 ottobre prossimi.

«Seguiamo con interesse la campagna elettorale, desiderosi di conoscere le idee dei candidati in merito al progetto dello stadio», aggiunge Fienga, che manifesta l’aspettativa «dal nuovo sindaco, chiunque sia, di tempi di approvazione all’altezza di un progetto così ambizioso e importante».