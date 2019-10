Roma, Fienga richiama De Rossi: la proposta per tornare in giallorosso

Roma, Fienga richiama De Rossi: la proposta dell’amministratore delegato per riportare in giallorosso Capitan Futuro

De Rossi nella sua Roma. La suggestiva idea di un grande ritorno sta prendendo quota nella capitale, come riportato da Il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi. Un primo approccio, infatti, l’avrebbe già tentato Guido Fienga.

L’amministratore delegato giallorosso avrebbe contattato l’ex capitano per proporgli di rientrare al termine del suo contratto con il Boca Juniors, in scadenza a marzo, per prendere il posto di suo padre Alberto (che diventerebbe supervisore del settore giovanile) sulla panchina della Primavera.