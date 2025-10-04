Roma Fiorentina, Pioli si fa ispirare dalla Conference League? Ecco tutte le scelte possibili per l'Olimpico - Calcio News 24

Fiorentina News
Roma Fiorentina, Pioli si fa ispirare dalla Conference League? Ecco tutte le scelte possibili per l’Olimpico
Roma Fiorentina, Pioli vuole sfruttare l’ultima vittoria in Conference League per vincere contro i giallorossi
La vittoria in Conference League contro il modesto Sigma Olomouc non è stata solo una boccata d’ossigeno per una Fiorentina fin qui al di sotto delle aspettative. Per Pioli come si legge, il match europeo ha rappresentato un vero e proprio laboratorio tattico, fornendo indicazioni preziose in vista della sfida di campionato contro la Roma. «Le scelte sono state fatte per vincere la partita e pensando alla Roma», ha spiegato il tecnico, che al Viola Park ha già iniziato a disegnare l’undici titolare. Il Corriere dello Sport analizza le ipotesi sulle quali lavorare per il match dell’Olimpico.
Il ritorno di Kean e le opzioni offensive. La notizia più attesa è il rientro di Moise Kean, assente per squalifica in Europa e pronto a riprendersi il centro dell’attacco. La sua presenza è fondamentale, ma la Conference ha offerto spunti interessanti: il 3-5-2 con doppio centravanti (Piccoli ha risposto presente con il primo gol stagionale di un attaccante viola) resta un’opzione concreta per Italiano, che ha a disposizione ben tre «numeri 9 di ruolo e di fatto».
Pablo Marí e la nuova solidità difensiva.
In difesa, la formula Pablo Marí tra Pongracic e Ranieri sembra dare le garanzie maggiori. Mantenere la porta inviolata per la seconda volta in quattro giorni (dopo lo 0-0 di Pisa, seppur contro avversari meno quotati) è un segnale di ritrovata solidità. La torre centrale dello spagnolo funziona, garantendo copertura e sicurezza.
Ndour e Fazzini: i nuovi talismani del centrocampo. Il centrocampo è il reparto che ha regalato le sorprese più liete. Ndour si è confermato un elemento molto affidabile, un «6,5 che guarda verso il 7», capace di garantire assist e gol sia da mediano nelle due fasi che da centrocampista avanzato, andando a caccia di palloni sul regista avversario. Ma è soprattutto Fazzini ad aver impressionato: «forse l’unico del gruppo ad avere ora il cambio di passo abbinato a idee di qualità: una ricchezza». La sua capacità di accelerare il gioco è una risorsa preziosa.
La variante tattica: doppio trequartista nel 3-4-2-1.
Pioli non ha nascosto di aver chiuso la partita contro il Sigma affidandosi al doppio trequartista (l’ex Empoli più Gudmundsson), una soluzione che non è stata certo casuale. La Fiorentina potrebbe quindi presentarsi contro la Roma in un modulo 3-4-2-1. In mezzo, probabile l’inserimento di Nicolussi Caviglia, fresco di convocazione di Gattuso, al fianco di Mandragora. Sulle fasce Dodo e Gosens, mentre Fazzini e l’islandese (o Ndour, le indicazioni contano) agiranno alle spalle di Moise Kean.
La vittoria in Conference ha iniettato positività e nuove idee. Ora spetta a Pioli trasformare queste indicazioni in una performance convincente contro la Roma, per dimostrare che la vera Fiorentina è pronta a ripartire.
Pioli: «Fiorentina in crisi? L’unità del gruppo non è mai stata in discussione»
Fiorentina, esordio vincente in Conference League: battuto il Sigma Olomouc con Piccoli e Ndour
