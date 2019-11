Roma, Florenzi: «Rispetto le scelte. Metto la squadra sempre davanti a me»

Roma, Florenzi parla da capitano: «Rispetto le scelte di Fonseca, ma voglio metterlo in difficoltà. La squadra davanti a me»

Alessandro Florenzi, giocatore della Roma al centro di un momento personale non semplice, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco le sue dichiarazioni:

«Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma. Spero che nel breve periodo possa riuscire a mettere in difficoltà il mister, che ora sta facendo altre scelte che rispetto. Se devo fare il capitano devo dare l’esempio: come successo negli anni scorsi, metto la Roma davanti a me. Tutti dobbiamo stare in silenzio e lavorare, perché se lo fa il capitano tutti lo fanno di conseguenza».