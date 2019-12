Roma, Fonseca: «Con la Spal bell’atteggiamento, dovevamo vincere»

Le considerazioni di Paulo Fonseca dopo la rimonta all’Olimpico della Roma contro la Spal di mister Semplici

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-1 contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni al termine della sfida.

«Roma dalle due facce? Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo. Sbagliamo molto ma giochiamo con intensità e velocità. Non era giusto il risultato dell’intervallo. Nella ripresa la squadra ha creato più occasioni. Era importante vincere oggi. Tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento. Dobbiamo giocare sempre così. Florenzi? Ha giocato molto bene oggi. Come ho detto sempre, è un gran professionista e non ho nessun problema con lui».