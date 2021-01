Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia

SCONFITTA – «Abbiamo avuto un inizio di partita difficile, specialmente dopo il rigore. Poi abbiamo reagito creando tante occasioni, ma anche commesso molti errori. Ai supplementari in nove uomini si è complicato tutto».

CRISI – «È un momento difficile perché volevamo proseguire il cammino in Coppa Italia. Non posso rimproverare nulla ai miei».

SOSTITUZIONE IN PIU’ – «Ne parleremo con la società, se c’è un problema».

TROPPI GOL SUBITI – «Non siamo una squadra che vuole giocare sempre da dietro, questi gol presi però scaturiscono da errori tecnici sul lungo. Non si tratta di un problema di costruzione».

CRISTANTE – «Ha giocato bene in difesa. Contro una squadra che pressa alto, lui ha qualità in uscita».

LEADER – «Esiste un problema di mentalità, lo abbiamo visto contro Atalanta, Napoli e Lazio. Abbiamo subito gol senza avere la forza di reagire. Oggi però abbiamo mostrato voglia di cambiare il risultato. È un momento difficile e ci gira tutto contro, abbiamo dimostrato di essere forti».

MERCATO – «Stiamo lavorando tutti insieme».

ESONERO – «Io sono in discussione dal primo giorno che sono arrivato. Io vado avanti con forza. Siamo terzi in Serie A, ho fiducia nella squadra. Quando non vinco sono sempre in discussione».